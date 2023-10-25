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أحمد جودة - القاهرة - كشف الموسيقار حلمي بكر، حقيقة تورط مدير أعماله، في سرقة مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه من حسابه الخاص بأحد البنوك.

حلمي بكر يكشف عن تفاصيل تعرضه للسرقة



وقال حلمي بكر في تصريحات صحفية "أنا معنديش مدير أعمال ولكن صديق ليا اللي عمل كدة".

وتابع: فيه إجراءات اتخذتها ومعايا مستشار لأن الأمر فيه خطورة وتواطؤ من البنك معاه في إن يتحوله قرض من حسابي، طب إزاي قرض وأنا باخد عائد، الموضوع كبير جدا واللي يتكلم فيه المستشار مش أنا، لإن فيه تطورات وصلت لخطورة أنا مقدرش أتكلم فيها ولكن اللي يتكلم فيها المستشار.

وكان حلمي بكر تقدم ببلاغ لقسم شرطة العجوزة يتهم فيه صديقا له وموظفا بأحد البنوك بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من حسابه البنكي.

وأوضح أن صديقه حصل على توقيعه الخاص، بمعاونة موظف بأحد البنوك، والذي لم يكن يعلم سوء نيته، ليحول أموالًا إلى حسابه الشخصي في صورة شهادات بنكية.

وأشار إلى أنه اكتشف سحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي دون علمه، وبالرجوع إلى الإدارة المختصة في البنك عرف بتفاصيل ما حدث