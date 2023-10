نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القدس عاصمة فلسطين.. شريهان تحث جمهورها على تصحيح عاصمة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت الفنانة شريهان من جمهورها ومتابعيها تصحيح اسم عاصمة فلسطين إلى وإنها ليست عاصمة إسرائيل وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا.

شريهان تطالب جمهورها بتصحيح عاصمة فلسطين

No.. Jerusalem is not the capital of Israel، Jerusalem is Palestine's capital

القدس ليس عاصمة الكيان الصهيوني إسرائيل، القدس عاصمة فلسطين.

ادخلوا على جوجل وقولوا (خطأ) هذا ليس صحيح.. وهذا ما أنا فعلت

‎#القدس_عاصمة_فلسطين

‎#الاقصى_يستغيث

‎#طوفان_الاقصي

‎#Palestine ‎#FreeGaga





مهاجمة شريهان للرئيس الأمريكي

قامت الفنانة شريهان بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأييده ودعمه للكيان الصهيوني الإسرائيلي.

منشور شريهان

وكتبت شريهان عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات اكس "تويتر سابقًا": ‏إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأميركية المتحدة، سيادتك لستُ عادلًا (أو) الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان والبشر (أو) الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ولديك والفلسطينيون ك عرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تمامًا عندك!!.. وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع (أو) حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر (أو) أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر ؟!!!.

وأضافت: سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم والقانون الدولي ‎#جرائم_حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية.

وتابعت: اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا.

واختتمت: على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام.

‎#طوفان_الاقصى

‎#فلسطين_الان

‎#فلسطين_قضيتنا

‎#غزة_تستغيث