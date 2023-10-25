نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل تبدأ تصوير مسلسل "حالة خاصة" مع طه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة غادة عادل حالة من النشاط الفني، حيث بدأت صباح اليوم في تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد “حالة خاصة”، ويقوم ببطولته الفنان الشاب طه دسوقي، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، حيث بدأ تصوير المسلسل الأيام الماضية.

بعد نجاحه في "الصفارة" طه دسوقي يخوض تصوير أولى بطولاته المطلقة "حالة خاصة"





وكان قد أعلن الفنان الشاب طه دسوقي تصوير أولى مشاهده في مسلسل "حالة خاصة" يوم الثلاثاء الماضي، والتي تعد أولى بطولاته المطلقة، تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر منصة watch it الرقمية.



وقام طه دسوقي بالترويج لمسلسله ونشر أول صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها: "بسم الله توكلنا على الله".

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"



"حالة خاصة" مسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الأصلية، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم غادة عادل.

وعلى صعيد آخر، تستعد غادة عادل أيضًا لبدء تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "ماما حلوة" في مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من إخراج عمرو صلاح.



قصة فيلم “البطة الصفرا”



يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "البطة الصفرا" وتدور أحداثه حول باحث أكاديمي رصين في علم النفس منغلق على نفسه، يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم رشا المسجلة خطر؛ ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.

أبطال فيلم “البطة الصفرا”

فيلم "البطة الصفراء" بطولة محمد عبد الرحمن، غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، سامي مغاوري، صلاح عبدالله، أحمد طلعت، عمرو رمزي، وبمشاركة الفنان أحمد أمين كضيف شرف، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.