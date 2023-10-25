نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العيلي عن انسحاب محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي": "فنان نقي وصادق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان حمزة العيلي، زميله النجم محمد سلام بعد قرار انسحابه من مسرحية “زواج إصطناعي”،، والمقرر عرضها خلال الإيام المقبلة في موسم الرياض وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

منشور حمزة العيلي

وشارك الفنان حمزة العيلي منشورا يدعم فيه الفنان محمد سلام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعليق حمزة العيلي

وكتب حمزه العيلي عبر حسابه على فيسبوك قائلا: محمد سلام.. إنسان نقي صادق أحبه وأحترمه صديقًا وفنانًا.. موقف حقيقي بمقام جهاد.. ولا لوم على أحد ولكن هذا أقل ما يمكن فعله".

انسحاب محمد سلام

وكان الفنان محمد سلام، يعلن فيه عن إنسحابه من عرض مسرحية زواج اصطناعي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.



وقال محمد سلام في الفيديو: السلام عليكم، إن شاء الله المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة.



وأضاف سلام: أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعا.

وتابع سلام: ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إن إحنا نسافر بكرة إن شاء الله، لكن لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل ف انا إزاي هروح أعرض والناس بتحصلهم كده في فلسطين".

وأكمل: سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدا إن أشارك في موسم الرياض.

وأضاف: “المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدو إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر أعملها زي زي ناش كتير جدا نفسنا تعمل حاجة ونساعد ومش قادرين نعملهم حاجة، ودلوقتي لو ربنا توفانا ونتسأل كلنا إنت ساعت أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعا لأ مش هقدر أعمل كده”.



وأكمل: وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مزال قائم مليش علاقة ليه مزال قائم مش هدخل فيها ولكن أنا مش هقدر أكون جزء من اللي بيحصل واقدر أشارك في المهرجان ده والمفروض إن إحنا منكتفيش بالدعاء لإخواتنا في فلسطين معرفش ايه اللي يحصل بس المفروض نعمل حاجة تانية.

وتابع سلام: الفيديو ده مش مقصود منه حاجة خالص غير إن أنا فعلا في مشكلة انا بقالي كتير جدا مش عارف اسافر ولا اعمل ايه وامبارح كنت قاعد مع أصدقائي فنانين وفعلا في ناس قالتلي اسافر ده مصدر رزقك وفعلا التمثيل ده رزقي وزق أولادي واللي بصرف عليه من البيت هو التمثيل وأنا لو مسافرتش هل هموت من الجوع اكييد لاء بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزة.

وختم سلام حديثه: ولو حد هاجمني عن التمثيل وقال إن ده رسالة أنا معاك في ده وان من ادخل البهجة علي قلب مؤمن له أجر طبعا ولكن السؤال مين اللي محتاجين إن ندخل البهجة علي قلبه دلوقتي!؟.