وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع وزيرة السياحة بإيطاليا خلال زيارته الحالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 08:31 صباحاً - واصل، امس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته التي يعقدها خلال زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الإيطالية روما، بعقد اجتماع مع السيدة Daniela Santanchè وزيرة السياحة بإيطاليا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة، ومناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي.

وقد حرص السيد الوزير خلال اللقاء على استعراض سياسيات الوزارة لتطوير صناعة السياحة في مصر وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

كما عرض كافة الإجراءات الداعمة التي تحرص الدولة والوزارة على اتخاذها لدعم شركاء المهنة بالخارج من منظمى الرحلات وشركات الطيران ومنها برنامج تحفيز الطيران الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وتنفيذ حملات التسويق المشترك، وتنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية Fam Trips للمقصد السياحي المصري.

وأكد الوزير على أهمية السوق الإيطالي باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، مستعرضاً أبرز مؤشرات هذه الحركة، ومتطلعاً لمزيد من التدفق السياحي من إيطاليا إلى مصر.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.

ومن جانبها، أكدت وزيرة السياحة الإيطالية على اهتمام وشغف السائحين الايطاليين بالمقصد السياحي المصري، مشيرة إلى أنه ليس هناك أى تغير في الموقف تجاه مصر.

وقد حضر اللقاء من الجانب المصري السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.