نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. افتتاح عرض "يوم عاصم جدًا" على مسرح السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الكوميدى الجديد "يوم عاصم جدًا"، فى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

عرض يوم عاصم جدًا

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" في المسرح القومي.

أحداث عرض يوم عاصم جدًا

ويقدم العرض يوميًا عدا يوم الثلاثاء، وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

صناع العرض المسرحي يوم عاصم جدا

مسرحية "يوم عاصم جدا" بطولة "مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي" بالاشتراك مع "مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد"، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.