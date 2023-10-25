نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس وان يكشف حقيقة إعادة تصوير مشاهد من Aquaman 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المخرج جيمس وان الحديث عما أحاط بفيلم "أكوامان 2" من شائعات تتعلق بإعادة التصوير، وتقليص عدد مشاهد النجمة أمبر هرد.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، المخرج الكبير، قال أن إعادة تصوير مشاهد، حدث بالفعل، مع القيام بإعادة تصوير لمدة تراوحت بين 8 و7 أيام، وهو أمر بسيط بالنسبة لفيلم بهذا الحجم.

وأرجع المخرج الكبير السبب في تعاظم الشائعات، لحجم النجوم المشاركين في بطولة الفيلم، الذي تنتهي مع حقبة أفلام عالم زاك شنايدر من قصص dc.

جيمس وان

مضايقات بموقع التصوير

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من صناع فيلم Aquaman 2، عن عدد من الممارسات المزعجة التي مارسها نجم الفيلم جيسون موموا ضد مارجو روبي خلال التصوير.

ووفق "ديلي ميل"، استغل جيسون ازمة مارجو مع زوجها السابق النجم جوني ديب، في اثارة استيائها خلال تصوير المشاهد، كان منها ظهوره في موقع التصوير بملابس تشبه ملابس زوجها السابق جوني ديب، ومحاولته اقناع المنتجين بطردها من العمل.

عودة مع In The Fire

و تعود الممثلة الشهيرة أمبر هرد للواجهة من جديد في عالم صناعة السينما بعد ازمة قضيتها الشهيرة مع النجم جوني ديب، وذلك عبر مجموعة منتظرة من الأفلام الجديدة التي تظهر بها في دور البطولة.

ووفق ما ذكر موقع "ديلي ميل"، طرح إعلان ترويجي لفيلم جديد لأمبر هرد بعنوان In The Fire سيكون أول عمل من بطولتها يطرح للسينما بعد الأزمة.

وفي هذا الفيلم تجسد أمبر شخصية طبيبة تحاول حماية طفل يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، في حقبة زمنية تدور قديمًا.