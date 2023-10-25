الشهيد الحي يروي ذكريات نصر أكتوبر بصالون الإسماعيلية الثقافي

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الإسماعيلية صالونًا ثقافيًا ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

احتفالات ثقافة الإسماعيلية بذكرى نصر أكتوبر

بدأت الفعاليات بكلمة الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، تحدث خلالها عن فرحة المصريين خلال نصر أكتوبر وخاصة عقب استرداد أرض سيناء الحبيبة، مشيدا ببراعة الجندي المصري الذي استطاع أن يقهر العدو، ومستشهدًا بعدد من القصائد الشعرية الوطنية منها قصيدة بعنوان "خرجت مصر عن صمتها".

حضور بطل الصاعقة عبدالجواد سويلم

من جانبه رحب د. حسن يوسف بوجود بطل الصاعقة عبد الجواد سويلم ابن مدينة أبو صوير بالإسماعيلية كضيف في اللقاء، وأوضح "سويلم" خلال حديثه سبب تسميته بالشهيد الحي، مشيرا إلى أنه كان المحارب الوحيد الذي خاض حربا داخل الميدان وهو مصاب ببتر في الساقين.

بطل الصاعقة يسترجع ذكريات حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر

وعن ذكريات نصر أكتوبر قال: شاركت في حرب الاستنزاف عقب نكسة عام 1967، كما شاركت في عدة عمليات عسكرية خلال فترة الاستعداد لحرب أكتوبر بالتعاون مع مجموعة صغيرة من أبطال مصر بقيادة قائد عظيم، وفؤجئنا بهجوم طائرات العدو بعد العملية، ولكننا خضنا تلك المعركة ببراعة بسبب قسوة تدريبات الصاعقة التي تعودت عليها، ولم يستطع العدو النيل مني.

وتابع: بمجرد وصولي إلى المستشفى شعرت بقرب الموت، وتعافيت بعد فترة وسعدت كثيرا بزيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لي بمستشفى الحلمية العسكري.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، تم عرض فيلم وثائقي يبرز أحداث أعظم نصر شهده التاريخ الحديث بعنوان "انتصارات أكتوبر"، وجاء الختام مع عدد من المداخلات لطلاب مدارس الإسماعيلية.