نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته بجلطة في المخ.. أحمد فرحات يتصدر تريند "جوجل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فرحات،تريند مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان إصابته أمس بجلطة في المخ، مشيرًا أنه شعر بتعب مفاجئ وبعد نقله إلى المستشفى وإجرائه بعد الفحوصات الطبية وجد إصابته بجلطة في المخ.



تفاصيل الحالة الصحية لأحمد فرحات

وفوجئ الفنان أحمد فرحات بتدهور في حالته الصحية، بعد أن شعر بـ حدوث مضاعفات في صحته، وعلى الفور نقلته أسرته لأحد المستشفيات الكبرى، وبعض الاطلاع على نتائج الفحوصات والتحاليل، أخبره الأطباء بإصابته بالجلطة، ومازال الفنان يخضع للعلاج الذي كتبه له الطبيب المعالج.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد فرحات في تصريحات صحفية له أن الجلطة أثرت على حركة جسده، بشكل ملحوظ، هذا بجانب تأثيرها على النطق بشكل طفيف، لذلك طلب الفنان من جمهوره وكل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويعود للشاشات في أقرب وقت.

أبرز أعمال أحمد فرحات

أحمد فرحات هو واحدًا من أشهر نجوم جيله، حيث شارك في العديد من الأدوار اشهرها على الإطلاق دوره في فيلم سر طاقية الإخفاء، الذي شارك فيه رفقة الفنان عبد المنعم إبراهيم، وتوفيق الدقن، وزهرة العلا، وآخرون.



شارك فرحات في عدد كبير من الأفلام وهو في سن صغيرة منها "إسماعيل يس في السجن"، "إشاعة حب"، لكن كان الفيلم الأشهر "سر طقية الإخفاء" مع الفنان عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن.