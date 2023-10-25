هالة صدقى تشيد بدور الهلال الأحمر جراء الأحداث المشينة والمتوحشة من جانب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - نشرت الفنانة هالة صدقى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تشيد فيه بدور الهلال الأحمر جراء الأحداث المشينة والمتوحشة من جانب الاحتلال الإسرائيلى ضد فلسطين.

وقالت هالة صدقى فى الفيديو : الحقيقة أنا فخورة بالهلال الأحمر وبشغلهم وبتعبهم وأستئمن جمعية الهلال الأحمر، هما أولى من أي جمعيات أخرى، الفلسطينيين محتاجين حاجات وأدوات طبية ولبن للأطفال، وكمان لو عايز تتبرع ماديا لو بـ 5 أو 10 جنيهات أو علبة دواء تنقذ حياة طفل، جنيه على جنيه هيجيب علبة دواء لطفل، وفي كل الأماكن تقدروا تتبرعوا للهلال الأحمر، أنا عندي شك في بعض الجمعيات بس حقيقي التبرع للهلال الأحمر بيوصل.

وعلقت هالة صدقى على الفيديو : فخورة بجمعية الهلال الأحمر، الرحمة لأهالينا في فلسطين.