رانبير كابور يكشف عن احتمالات طرح جزء ثاني من Brahmastra

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

ووفق موقع إنديا توداي، قال رانبير أن إنطلاق العمل على جزء ثاني من الفيلم يبدأ قريبًا، مع نهاية عام 2023 على الأرجح.

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

رانبير كابور

فيلم جديد قادم

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها أثناء تبداله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدًا لطرح الفيلم للعرض قريبًا.

ويقول "إنديا توداي"، إن الصورة، هي تمهيد لطرح أول أغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main وتطرح اليوم الأربعاء عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان أحدثها أن رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح أعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.

Animal

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع انديا توداي، أعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.