انت الان تتابع خبر حملة هجوم كبيرة على الفنانة غادة عبدالرازق بسبب صورة.. والجمهور: "إمسحيها يا فنانة"..لن تصدق كيف ظهرت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق خلال الساعات الماضية، لحملة هجوم شديدة من الجميع، بعد أن قامت بنشر بعض الفيديوهات والصور عبر حسابها الشخصي لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته، ولكن من بين هذه الصور واحدة لم تلق إعجاب الجمهور بل على العكس من ذلك.

وظهر في منشور غادة، صورة لطفل فلسطيني يحمل علم بلاده، مع طفل إسرائيلي بالزي اليهودي، وكتبت عليها تعليقاً بالإنكليزية يقول: “هؤلاء أطفال، لا يكرهون أحداً.. هم ليسوا عنصريين..

ولا متحاملين على أحد.. أو يصدرون أحكاماً سريعة.. فلا تعلموهم أن يكونوا كذلك”. وهو ما جعل الجمهور ينتفض، ويطالبها بحذف هذه الصورة.يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق استقرت على المسلسل الذي سوف تخوض به سباق دراما رمضان 2024 المقبل

، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان “صيد العقارب”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو مكوّن من 15 حلقة.

وكانت غادة عبدالرازق قد أعلنت في تصريحات سابقة عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل

“تلت التلاتة” الذي قدّمته في رمضان الماضي والمكوّن من 15 حلقة، وحكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكوّن من ثلاث حلقات.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحاتها: “هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة”.تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال غادة عبدالرازق، هي حكاية تحمل اسم “تحت الحزام“، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم: غادة عبدالرزاق ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي إنساني حول العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.