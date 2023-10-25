نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء مؤتمر "طه حسين آفاق لا تنتهي" بالحرية للإبداع بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر مؤتمر "طه حسين آفاق لا تنتهي"، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل أحد أهم رواد التنوير في العصر الحديث عميد الأدب العربي طه حسين.

الجلسة العلمية الأولى



تبدأ وقائع المؤتمر في الساعة السادسة مساء الاربعاء 25 أكتوبر بالجلسة العلمية الأولى وترأسها الدكتورة نجوى صابر أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بعنوان "طه حسين والمنهج الديكارتي"، تقديم الدكتور أحمد عبد الحليم أستاذ الفسلفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، كما يناقش الدكتور محمد دوير الباحث في الفكر الفلسفي "العقلانية القلقة في فكر طه حسين".

الجلسة العلمية الثانية



وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً تأتي الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور عيد بلبع عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب جامعة المنوفية سابقًا، حيث يناقش الدكتور محمد عبد الحميد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور بحثًا بعنوان "طه حسين والمنهج التكاملي في نقد النص الأدبي".

ويناقش البحث الثاني الدكتور محمود عسران أستاذ الأدب ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور بعنوان "شعر أحمد شوقي بين ذاتية طه حسين وموضوعية حلمي مرزوق".

الجلسة العلمية الثالثة



وتبدأ الجلسة العلمية الثالثة فى السادسة مساء الخميس 26 أكتوبر برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور حيث يناقش الدكتور النائب عيد بلبع بحثًا بعنوان "المعيارية والوصفية في نقد الشعر من طه حسين".

ويناقش البحث الثاني الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور بعنوان "الحقيقة الغائبة قراءة ثانية في موقف طه حسين من الشعر الجاهلي".

الجلسة العلمية الرابعة



وفى الثامنة مساءً تأتى الجلسة العلمية الرابعة برئاسة الدكتور محمود عسران أستاذ الأدب ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور، حيث تناقش الدكتورة نجوى صابر بحثًا بعنوان "المفارقة في كتاب جنة الشوك للدكتور طه حسين " ويقدم البحث الثانى الدكتور أمال فوزي ابراهيم استاذ الأدب العربي بآداب الاسكندرية بعنوان " توظيف بنى التكرار في قصة المعذبون في الأرض لطه حسين ".