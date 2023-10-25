انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تزوجت من محمود المليجي لمدة قليلة ولكنها رفضت ميراثه لأسباب غير متوقعة.. لن تصدقوا من تكون والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أخفت الفنانة المصرية سناء جميل، خبر زواجها من الفنان محمود المليجي، الذي نشأ بينهما قصة حب كبيرة أثناء عملهما سوياً في “ظلال السنين”، وتزواجا بالفعل لكنهما أخفى الخبر حفاظاً على مشاعر زوجته الفنانة علوية جميل.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة سناء يونس، رفضت إعلان الخبر حتى بعد وفاة الفنان محمود المليجي حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى الفنان علوية جميل، وتنازلت في سبيل ذلك عن ميراثها منه، ولم تعلن عن زواجها من محمود المليجي إلا بعد وفاة زوجته الأولى الفنانة علوية جميل.وأضاف: “بعد رحيل الفنان محمود المليجي، أجريت مع سناء يونس، حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته علوية جميل”.

وتابع في لقاء تلفزيوني ببرنامج “صباحك مصري”، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “رفضت سناء يونس إعلان خبر زواجهما للحفاظ على مشاعر علوية جميل، كما رفضت الحصول على الميراث بناء على العهد الذي اتفقا مع بعضهما عليه، بعدم إعلان الزواج”.

سناء يونس من مواليد مدينة “الزقازيق” بمحافظة الشرقية في 3 مارس عام 1944، وقد حصلت على ليسانس الآداب (قسم الاجتماع) في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. وكانت بدايتها الفنية من خلال فرق “المسرح الجامعي”، وفرقة الإسكندرية المسرحية والتي شاركت من خلالها بمسرحية “المرجيحة”.

وبعدها انطلقت فنيا من خلال فرق “التليفزيون المسرحية” منذ عام 1963، فشاركت في بعض عروض فرق: “الكوميدي”، “الجيب”، “الحديث”، و”الحكيم”، ومن أشهر مسرحياتها خلال الستينيات بفرقة “المسرح الكوميدي” مسرحية “حالة حب” (مع النجوم عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس وشويكار).

ومع بداية السبعينيات انضمت إلى أسرة “مسرح الجيب” والذي أطلق عليه اسم “مسرح الطليعة” بعد ذلك، ، وقدمت سناء يونس بالفرقة مسرحيات: الغول، ليلى والمجنون، روميو وجانيت، كما قدمت بفرقة “مسرح الحكيم” مسرحية محاكمة عيلة ضبش، وبفرقة “المسرح القومي” مسرحية بيت العوانس، وبفرقة “المسرح الكوميدي”: الجوازة لازم تتم، وكانت آخر مسرحياتها بمسرح الطليعة الأرنب الأسود (عام 1999).ويكفي أن نذكر للفنانة سناء يونس تألقها أمام عدد كبير من نجوم الكوميديا وفي مقدمتهم الأساتذة: فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، محمود المليجي، عبد الرحمن أبو زهرة، أسامة عباس، ممدوح وافي، وكذلك تحملها مسئولية البطولة المطلقة في عدة مسرحيات من بينها بفرق مسارح الدولة:محاكمة عيلة ضبش، روميو وجانيت، جوازة لازم تتم، جوازة لازم تتم، الأرنب الأسود، بيت العوانس وبفرق القطاع الخاص: سك على بناتك، هالة حبيبتي، مع خالص تحياتي، على بلاطة، فرح عديلة.

نجحت سناء يونس في استثمار نجاحها المسرحي بالانطلاق إلى بعض القنوات الفنية الأخرى، فشاركت في بعض الأعمال التليفزيونية المتميزة ومن بينها: شارع المواردي، الوسية، الزوجة آخر من يعلم، ضمير أبلة حكمت، كومبارس، العائلة، عريس قديم وعريس جديد، الوهم الجميل، أما مشاركتها السينمائية فقد قاربت الخمسين فيلما يذكر من بينها: الفضيحة، آخر الرجال المحترمين، جنون الشباب، دنيا الله، المصير، جواز بقرار جمهوري، كليفتي، اسكندرية نيويورك أحلام عمرنا، حرب أطاليا.

من أهم الشخصيات الدرامية التي جسدتها بالمسرح ومن بينها على سبيل المثال: شخصية الشقيقة الكبرى فوزية بمسرحية “سك على بناتك”، وشخصية “جانيت” بمسرحية “روميو وجانيت”، وشخصية مديرة ملجأ الأيتام بمسرحية “هالة حبيبتي”، وأيضا شخصية شقيقة رئيس مجلس الإدارة العانس نازك بمسرحية “مع خالص تحياتي”، وشخصية “شفاعات” التي تعمل بقصر عاصم بك بمسرحية “على بلاطة”.

كان من المنطقي أن تتوج تلك المسيرة الفنية الثرية للفنانة سناء يونس بحصولها على العديد من الجوائز والدروع وبعض مظاهر التكريم، ولكن للأسف لم تحظ سوى بعدد محدود جدا من الجوائز وأيضا عدد قليل من مظاهر التكريم التي لا تتناسب أبدا مع حجم موهبتها الكبيرة، ولعل من أهم الجوائز والتكريمات التي حصلن عليها ما يلي:كان من المنطقي أن تتوج تلك المسيرة الفنية الثرية للفنانة سناء يونس بحصولها على العديد من الجوائز والدروع وبعض مظاهر التكريم، ولكن للأسف لم تحظ سوى بعدد محدود جدا من الجوائز وأيضا عدد قليل من مظاهر التكريم التي لا تتناسب أبدا مع حجم موهبتها الكبيرة، ولعل من أهم الجوائز والتكريمات التي حصلن عليها ما يلي:

– درع مهرجان “المسرح الضاحك” (الذي نظمته “الجمعية المصرية لهواة المسرح”) بدورته الثانية في عام 1996.

جائزة أفضل دور ثاني في دورة عام 1992 لمهرجان الإسكندرية السينمائي عن دورها في فيلم” الفضيحة”.

– كرمت الفنانة القديرة الراحلة سناء يونس في “مهرجان مسرح الطفل العربي” الذي أقيم بالجماهيرية الليبية عام 2002.

– تكريم خاص عن مجمل أعمالها بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2002.

– تم تكريم الفنانة سناء يونس في “المركز الكاثوليكي للسينما” عام 2003 عن مشوارها كفنانة ملتزمة بقيم وعادات المجتمع.