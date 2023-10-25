بعد تصدره التريند.. تعرف على آخر التطورات الصحية للفنانة أحمد فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد فرحات، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن كشف إصابته مؤخرًا بجلطة في المخ، وشعوره بتعب مفاجئ ثم تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ثم اكتشف إصابته بجلطة في المخ.

الحالة الصحية للفنان أحمد فرحات

وطمأن أحمد فرحات جمهوره خلال تصريحات صحفية وكشف حالته الصحية الحالية وقال أنه يشعر حاليًا بتحسن وغادر المنزل وعاد إلى منزله واستقرار حالته الصحية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، ولكنها أثرت بشكل ملحوظ لديه على النطق.

أبرز أعمال أحمد فرحات

أشتهر أحمد فرحات بأشهر طفل في السينما المصرية، حيث شارك فى عدة أفلام منذ أكثر من 63 سنة، عدة أعمال فنية منذ طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات، وكان بداية أدواره هو دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم "مجرم فى إجازة" عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

وكانت هذا الدور هو الإنطلاقة الفنية له حيث شارك كبار نجوم السينما المصرية، مثل فيلم "سلطان" بطولة النجم فريد شوقي، فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، "إشاعة حب" عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم "إسماعيل يس في السجن"، و"معبودة الجماهير".

أبرز ألقاب أحمد فرحات

وقد صرح الفنان أحمد فرحات مؤخرًا أن هناك بعض الأشخاص ومقدمين البرامج يطلقون عليه "أكبر طفل فى العالم".