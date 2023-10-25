انت الان تتابع خبر حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها: برغم وجع القلب اشكرك واوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حصل مسلسل "صوت وصورة" على أعلى نسب أعلى مشاهدة على منصة watch it، والتي لعبت بطولته الفنانة حنان مطاوع.

وبهذه المناسبة توجهت الفنانة حنان بالشكر لجمهورها، كما أشارت إلى إلى أن الفنان ليس بيده اختيار مواعيد عرض أعماله، ودعت بالنصر لفلسطين.وقالت عبر حسابها على فيسبوك: "برغم وجع القلب اللي احنا فيه بس مش بإدينا اختيار مواعيد عرض اعمالنا الحمدلله ان العمل بيتشاف واشكركوا جدا علي دعمكم الدائم ليا وللمسلسل صوت وصوره، ربنا ينصر فلسطين ويلطف لاهلها وباطفالها الكرام، وربنا يحرس مصر".

وشارك في بطولة مسلسل صوت وصورة عدد من نجوم الفن أبرزهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وآخرين.