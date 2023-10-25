نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الدقهلية تناقش معايير الصحة النفسية وأسس التعامل مع كبار السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الدقهلية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه، خلال اليومين الماضيين، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذة خلال شهر أكتوبر الجاري.

معايير الصحة النفسية

وفي السياق شهدت مدرسة رأس الخليج محاضرة بعنوان "معايير الصحة النفسية" أوضح خلالها محسن محمد، مفهوم الصحة النفسية موضحًا أنها شعور الفرد بالطمأنينة والراحة، والرضا عن كل ما حوله، الأمر الذي يساعده على التفكير بطريقة إبداعية.

كما تحدث عن أهم معايير الصحة النفسية ومنها القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، الابتعاد عن المشكلات قدر الإمكان، والوعي بالمتغيرات المجتمعية.

اليوم العالمي للمسنين

من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة منية النصر محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمسنين"، تناولت خلالها عزة حلاوة المشكلات التي تواجه كبار السن في تلك المرحلة العمرية، مؤكدة على ضرورة رعايتهم وتيسير أمورهم الحياتية نظرًا لما بذلوه لأبنائهم ومجتمعهم خلال فترة شبابهم.

من جانبه قدّم جمال عبد المجيد مجموعة من النصائح للتعامل مع فئة كبار السن أهمها التحلي بالصبر عند التعامل، والتواجد معهم باستمرار كي لا يشعروا بالوحدة، جاء ذلك خلال ورشة الحكي التي أقيمت بمكتبة ميت سلسيل.

يوم عالمي لدعم ذوى الإعاقة البصرية

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، أقامت مكتبة كفر غنام الثقافية محاضرة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، أوضحت خلالها إيمان محمد إنه تم اختيار يوم ١٥ أكتوبر يومًا عالميًا لدعم ذوي الإعاقة البصرية بهدف نشر الوعي بحقوقهم، وتعريف الأفراد بكيفية مساعدة الشخص الكفيف لتشجيعه على الاندماج بشكل أكبر في المجتمع.

اليوم العالمي للمرأة الريفية



بينما نظمت المكتبة لقاء آخر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، تحدثت خلاله منى محمد عن المشكلات التي تواجه المرأة في المجتمع الريفي، ودور الدولة في تحسين سبل معيشتها.