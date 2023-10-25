نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب انتهت العلاقة بين أبهيشك باتشان وكاريشما كابور في 2002 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الهندي "دهارميش دارشان" عن تفاصيل للمرة الأولى تتعلق بارتباط الثنائي ابهيشك باتشان وكاريشما كابور، الذي انتهى خلال تصوير آخر فيلم لهما معا في عام 2002.

ووفق إنديا توداي، قال المخرج الهندي أن العلاقة انتهت بين الثنائي، لما كانت تعاني منه كاريشما من تشتيت، حال دون تركيزها على الفيلم، ما ادى في النهاية لنهاية العلاقة.

والممثل ابهيشك باتشان، ابن نجم بوليوود القضير اميتاب باتشان، هو الآن متزوج من النجمة آيشوريا راي.

اهبيشك باتشان وكاريشما كابور

جديد أخبار ابهيشك باتشان

أعلن المخرج "آر بالكي"، عن أن فيلمه الجديد Ghoomer سيكون فيلم الافتتاح لمهرجان السينما الهندية بدورته الجديدة لعام 2023 الذي يقام في مدينة ميلبورن.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيفتتح الدورة رقم 14 لمهرجان السينما الهندية، وهو من بطولة ابهيشك باتشان، وسيامي خير في أدوار البطولة الرئيسية.

والدورة المرتقبة للمهرجان، تنطلق رسميًا بتاريخ 11 أغسطس المقبل، وتستمر حتى يوم 20 من الشهر نفسه، بمشاركة عدد من أهم الأعمال الهندية الجديدة.

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث أخبار بوليوود على الصعيد السينمائي، فإن الممثل الشاب فارون دهوان يستعد دهوان للتعاون مع مخرج فيلم Jawan، المخرج Atlee في عمل سينمائي جديد بعنوان VD18.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، الفيلم تحدد موعد طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، بتاريخ 31 مايو من عام 2024 المقبل، على أن يبدأ تصويره في وقت قريب.

وأعلن دهوان عن المشروع الجديد عبر نشره لستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام دون الكشف تفاصيل تخص فريق العمل.