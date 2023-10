هجوم على فيلم Killers of the Flower Moon من السكان الأصليين

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الممثلة الأمريكية التي تنحدر أصولها من السكان الأصليين لقارة أمريكا الشمالية، ديفري جيكوبس، عن رأيها في فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the Flower Moon، الذي يتحدث عن عرق السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

وتقول "ديلي ميل"، أن الممثلة البالغة من العمر 30 عام، قامت بنشر تغريدة على موقع تويتر، تقول أن تجربة مشاهدة الفيلم، تعادل البقاء في جحيم مرأي بالنسبة لها، كونها تنحدر من واحدة من أعرق القبائل، هي قبيلة Mohawk.

وتكررت العبارات المهاجمة للفيلم الجديد بعد أن تم طرحه رسميًا في صالات العرض، من جانب المنتمين للأصول الأمريكية.

ديفري جيكوبس

تفاصيل عن العمل

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الأبطال من كبار نجوم السينما في هوليوود، ومنهم جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو، وبرندا فريزر.

والمجسدة لدور البطولة النسائي ليلي جلادستون، ولويس كانسلمي، ومن المقرر طرحه للعرض في تاريخ 19 أكتوبر المقبل.

جديد "سكورسيزي"

وكانت قد تراجعت شبكة البث الرقمي hulu عن إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضًا كمنتج منفذ.