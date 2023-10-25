انت الان تتابع خبر اما زلتم تتذكرون بطلة باب الحارة "جميلة" ؟ لن تصدق كيف أصبح شكلها في أحدث ظهور - تغيرت 360 درجه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت النجمة السورية تاج حيدر، جمهورها بظهور غير مقصود بعد غياب دام لسنوات عن الأضواء. وقد أظهرت تاج حيدر نفسها في صورة حديثة تجمعها بصديقتها الممثلة السورية كندة حنا خلال قضاء يوم صيفي معًا.

في الصورة التي التقطت مع كندة حنا، كانت تاج حيدر تغطي عينيها بنظارات شمسية، وكان واضحًا أنها لا تزال تحتفظ بجمالها الطبيعي دون اللجوء لعمليات التجميلعبّر محبو تاج عن رغبتهم في عودتها، مشيدين بحفاظها على جمالها الطبيعي، وقد كتب أحدهم: "هي أول واحدة لم تتغير في وجهها.. برافو تاج".

وأيده متابع آخر قائلاً: "يا زينها، لم تتغير على الإطلاق".

وتساءل آخر: "لماذا ابتعدت عن التمثيل وغابت لفترة طويلة.. على الرغم من أنها فنانة قدمت أدوارًا رائعة في الدراما السورية".

غابت تاج حيدر عن الأضواء منذ عام 2015 بسبب الأزمة السورية وزواجها وإنجابها.

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