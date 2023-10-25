أحمد حاتم يتعاقد على مسلسل " السرداب "

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد حاتم على مسلسل جديد يحمل عنوان “ السرداب ” وأحداث العمل تدور ما بين حقبة الأربعينيات والفترة الحالية، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي .

من هم نجوم مسلسل “السرداب”؟

ويشارك في بطولة مسلسل “ السرداب ” كل من: أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية قريبًا.

أحمد حاتم ينتظر فيلم حدوتة الأيام الباقية

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم فيلم “ حدوتة الأيام الباقية”، ويشارك في العمل عدد من النجوم ابرزهم : كارمن بصيبص، مريم الخشت، ومراد مكرم، سامي مغاوري، سماح أنور، من تأليف محمد صادق وإخراج ماندو العدل.

ما هي آخر أعمال أحمد حاتم؟

شارك الفنان أحمد حاتم مؤخرًا في فيلم “حسن المصري” الذي يتم عرضه حاليًا في دور السينمات وحقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية حسن المصري والذي يقوم بدوره أحمد حاتم، حيث يجد نفسه محاطًا بالخطر ومضطرًا لمواجهة مافيا أثناء سفره إلى لبنان هربًا من أمر ما، وكل ذلك في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان أحمد حاتم، مجموعة من النجوم أبرزهم: دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.