نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فراس سعيد على خلاف مع سمر مرسي في "روحي فيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان فراس سعيد، تصوير مشاهده في حكاية "روحي فيك" خلال أحداث مسلسل كتاب "55 مشكلة حب" حيث يظهر خلال أحداث العمل متزوج من الفنانة سمر مرسي التي تعانى من اضطرابات نفسية، وتشهد علاقتهما حالة من الفتور بسبب تصرفات زوجته.

من هم أبطال حكاية "روحي فيك"؟



حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي، وهي الحكاية الرابعة والأخيرة من حكايات "55 مشكلة حب" حيث تم عرض حكايتين ويتواصل عرض الثالثة حاليًا على قناة ON.

تفاصيل حكايات "55 مشكلة حب"

وعرضت قناة ON على مدار الأسابيع الماضية حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجي نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى، وتعرض حاليًا حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور وإخراج البير مكرم.

مسلسل "55 مشكلة حب"

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.