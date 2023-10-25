بعد طلاقهم.. تجرأ حسين فهمي وسأل ميرفت أمين "لو مت هتزعلي عليا؟" ففاجئته برد صادم لن تتخيلوا

انت الان تتابع خبر بعد طلاقهم.. تجرأ حسين فهمي وسأل ميرفت أمين "لو مت هتزعلي عليا؟" ففاجئته برد صادم لن تتخيلواوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - جمعت قصة حب كبيرة بين الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، لكن هذه القصة لم تدم طويلا، حيث انفصلا رغم الحب الذي كان بينهم.

قصة حب الفنان حسين فهمي وميرفت أمين بدأت أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، حيث أحبها حبا شديدا بالرغم أنه كان متزوج وله طفلان.

تزوج حسين فهمي من ميرفت أمين عام 1974 اثناء تصويرهما فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، وانفصلا بعد سنوات.

وفي لقاء قديم لها في برنامج الليلة دي مع الفنانة أروى تعرضت ميرفت أمين بعد طلاقها من حسين فهمي لأسئلة منه، أو بالأحرى من صورة له.

وفي أحد الأسئلة قال حسين فهمي: لو مت هتزعلي عليا؟ فأجابت: بعد الشر عليك.. بالطبع انت أبو منة ومن غير ما تسأل.

لم يكن انفصال حسين فهمي وميرفت أمين سبباً في الازمات بينهما حيث أنهما ظلا صديقين، ويتمتعان بعلاقة طيبة، خاصة أنهما تربطهما ابنة هي كل حياتهما، وما زالت العلاقة بينهما طيبة حتي الآن بالرغم من زواج حسين فهمي بعدها أكثر من مرة.