تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في فيلم "سارة وعلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد خالد صالح على المشاركة في بطولة فيلم “سارة وعلي”، ويجسد خلال الأحداث شخصية “ طبيب أسنان ” يدعى "رامي".

من هم نجوم فيلم “سارة وعلي”؟

يشارك في بطولة فيلم “سارة وعلي” كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

أحداث فيلم" سارة وعلي"

تدور أحداث فيلم “ سارة وعلي” في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

تعاقد أحمد خالد صالح على فيلم شمس الزناتي

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد خالد صالح على فيلم “شمس الزناتي” مع الفنان محمد إمام، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

ما هي آخر أعمال أحمد خالد صالح؟

شارك الفنان أحمد خالد صالح مؤخرًا في فيلم “ وش في وش ” الذي يتم عرضه حاليًا في دور العرض السينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات عالية، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.