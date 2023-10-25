انت الان تتابع خبر إعلامي شهير يشعل السوشيال ميديا ويفتح النار على محمد رمضان: بيعمل باديكير ومانيكير والناس بتموت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر الإعلامي خيري رمضان عن استيائه من موقف الفنان محمد رمضان من أحداث غزة، وعلق على الفيديو الأخير الذي نشره محمد رمضان يدعو فيه الحكومات العربية للحرب.

وقال: "رمضان ابن ناس طيبين لكن ضل الطريق وبيلعب دور مش مقنع في وقت غلط".وأضاف: "محمد رمضان قالك أكلم مين وطلع عمل باديكير ومانيكير والناس بتموت والعيال رافعة العلم واللي أبوه ميت واللي أمه ميتة".

وتابع: "18 واحد ماتوا من عيلة واحدة لكن محمد رمضان كان طالع بيعمل ضوافره وإيديه ولما هجوم شالها وعمل فيديو تاني بيقول فيه نخاطب حكوماتنا...".

وأكمل: "الحكومات العرب مش عايزاك تكلمها لأنك طلعت اتصورت مع اسرائيليين وكان لازم تتضامن معاهم، هل ستذهب لغزة وتشارك في الحرب وتترك الباديكير والمانيكير؟".

وجاءت تصريحات خيري رمضان خلال حلقة من برنامجه "حديث القاهرة" الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس".