نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلسلة محاضرات توعوية لقصور الثقافة ببني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

دور المرأة في العملية الانتخابية

وفي السياق أقيمت محاضرة بعنوان "دور المرأة في العملية الانتخابية"، تحدثت خلالها د. نجلاء جلال -أمين عام جامعة بني سويف وعضو المجلس القومي للمرأة، عن دور المرأة الفعّال في تنمية المجتمع، وصنع القرار السياسي من خلال المشاركة في العملية الانتخابية التي تعد من أهم ركائز الديموقراطية في الدولة.

الإعاقة وأنواعها

من ناحية أخرى شهدت المدرسة الحديثة للبنات محاضرة بعنوان "الإعاقة وأنواعها" تناولت خلالها عزة عبد الظاهر مسئول التمكين الثقافي، مفهوم الإعاقة موضحة أنه قصور أو خلل كلي أو جزئي يعاني منه الشخص، موضحة أنواع الإعاقات المختلفة وكيفية التعامل معها.

الثقافة الصحية طريقنا للوقاية من الأمراض

وفي بيت ثقافة أهناسيا المدينة أقيمت محاضرة بعنوان "الثقافة الصحية طريقنا للوقاية من الأمراض" أكد خلالها د. بهاء عاطف مدير الطب الوقائي على ضرورة رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع للحد من انتشار الأمراض.



كيفية الحفاظ على البيئة؟

بينما نظم بيت ثقافة أبو صير الملق لقاء بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة" تناولت خلاله إيمان طه، أهمية المحافظة على البيئة من الملوثات التي تضر بالنظام البيئي.

ورش متنوعة بالمدارس

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، أقيمت مجموعة متنوعة من الورش بالمدارس ضمن برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث شهدت مدرسة الهرم الإعدادية المشتركة ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، هذا إلى جانب ورشة مماثلة بمدرسة المحمدية الابتدائية للبنات إشراف شيماء جمال الدين، وأقام بيت ثقافة أبو سليم ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تنفيذ هايدي سمير، بينما شهدت مدرسة أهناسيا الخضراء للتعليم الأساسي ورشة حكي بعنوان "الاضطرابات السلوكية عند الأطفال" قدمت بإشراف مي محمود.