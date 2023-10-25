نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالي بيري تنضم كمنتجة لفريق عمل فيلم The Process في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك النجمة الكبيرة هالي بيري كمنتجة، في مشروع سينمائي جديد يطرح بعنوان The Process، ستدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم، سيكون مسئول عن توزيعه في صالات العرض السينمائية، شركة التوزيع السينمائي FilmNation.

الفيلم من اختيار المخرجة "تارا مايلي" لتكون مخرجته، على أن يتم الإعلان عن طاقم عمل الفيلم وأبطاله في قادم الأيام.

هالي بيري

تحول الدفة من هوليوود

يأتي ذلك في الوقت الذي تنبأ به المنتج "اي بينت والش"، بأن اليابان وكوريا الجنوبية، أصبحت أبرز الوجهات التي يقصدها صناع السينما في هوليوود، لتصوير الأعمال السينمائية بدول أجنبية.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، المنتج الذي سبق وأن أنتج أفلام مثل Mortal Kombat و Meg 2: The Trench، يرى في الدولتين وجهات واعدة لتصوير الافلام السينمائية العملاقة، بخلاف وجهات أخرى مثل استراليا كانت في السابق أبرز الوجهات عند اختيار مواقع تصوير.

Meg 2

وفيلم Meg 2، شهد عودة جيسون ستيثم في دور البطولة بتجسيده لشخصية جوناس تايلور، وشويا صوفيا كاي في دور ميينج، وسيينا جيلوري.

أيضًا يشارك في دور البطولة أبلي واناماكوك، وكليف كورتس وبيج كينيدي، وو جينغ.