ليلا المغربية تثمن دور مصر في القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدت المطربة ليلا المغربية عن حزنها الشديد لما يعيشه الشعب الفلسطيني من جراء الإعتداء عليه من قوات الإحتلال الإسرائيلية، والذي أسفر حتى الآن على استشهاد ما يزيد عن 4500 فلسطيني من بينهم أكثر من ألف طفل.

ليلا المغربية: الشعب الفلسطيني صامد من أجل الحرية رغم القصف المستمر

وتقول ليلا إن الليلة الدامية التي عاشها الشعب الفلسطيني أمس والتي تعتبر الأكثر ضرارة حيث استمر القصف على غزة ما يزيد عن 24 ساعة لن يتمكن من كسر الصمود الفلسطيني، وحفاظهم على القضية من أجل الحصول على حريتهم.

ليلا المغربية: لولا الموقف المصري المشرف لم تدخل المساعدات إلى غزة عبر المعبر

وثمنت ليلا الموقف المصري المشرف للجانب الفلسطيني، واصفة إياه بإنه ليس غريب على مصر وشعبها لطالما كان مهموم بالقضية الفلسطينية، ولولا الضغط المصري لما تمكنا من إدخال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.



وتتمنى ليلا أن تهدأ الأوضاع تجبن مزيد من إراقة الدماء، وأن يعيش الشعب الفلسطيني في سلام بعيدًا عن محاولات القتل والإبادة الممنهجة من قوات الاحتلال.

ما هي آخر أغاني ليلا المغربية؟

الجدير بالذكر أن الفنانة ليلا المغربية عادت للساحة الفنية بعد غياب طويل من خلال إنتاجها لألبوم غنائي من حسابها الخاص يتضمن العديد من الألوان الخليجية والمصرية والمغربية، وفي آخر يونيو الماضي، طرحت الفنانة ليلا المغربية، أغنية سنجل من ألبومها الجديد تحمل اسم "صارحني"، باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم أدم وتوزيع كمال الراضي، فيما تم تصوير الكليب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.