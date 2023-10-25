تعرف على شخصية أحمد حاتم في مسلسل”السرداب”

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد حاتم، حاليًا في مسلسل”السرداب”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر المنصات،

ويجسد خلال الأحداث شخصية ساحر، والمسلسل يتكون من 10 حلقات.

من هن أبطال مسلسل “السرداب”؟



يشارك في المسلسل أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، واخرون وهو من إخراج عبد الرحمن ابو غزاله.

ما هي آخر أعمال أحمد حاتم؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم حسن المصري الذي تدور أحداثه حول شخصية حسن حيث يجد نفسه محاطًا بالخطر ومضطرًا لمواجهة مافيا أثناء سفره إلى لبنان هربًا من أمر ما، وكل ذلك في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان أحمد حاتم، مجموعة من النجوم أبرزهم: دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

مشاركة أحمد حاتم في فيلم “المطاريد”

وشارك أحمد حاتم في فيلم «المطاريد» الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضي، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.