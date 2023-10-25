صوفيا فيرجارا تودع أحزان الانفصال بجلسة تصوير دعائية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تناست النجمة صوفيا فيرجارا ما مرت به من أزمة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها مؤخرًا، وعادت للظهور ضمن حملة دعائية جديدة، لواحدة من ماركات النظارات.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير الدعائية التي أجرتها صوفيا فيرجارا لماركة Foster Grant، كانت شاركتها مع متابعيها على موقع إنستجرام.

صوفيا فيرجارا

حالات الطلاق في هوليوود

وضمن حالات الانفصال التي شهدتها هوليوود منذ بداية العام، حالة انفصال جديدة تشهدها هوليوود بين كبار المشاهير من نجوم الصف الأول في مجال صناعة السينما، وذلك بعد إعلان النجمة ميرل ستريب عن طلاقها رسميًا من زوجها "دون جومر".

ووفق ما ذكرته ديلي ميل، الثنائي قررا الطلاق رسميًا بعد مرور 45 عام على زوجهما، وقضائهما للسنوات الست الأخيرة في حالة انفصال غير رسمية، بعيش كل منهما في منزل مستقل.

وزواج النجمة الكبيرة ميرل ستريب من دون جومر، نتج عنه انجاب الثنائي لابنائهم، هنري في سن الـ 43، ومامي في سن الـ 40، وجريس في سن الـ 37 وجاكوبسون في سن الـ 30.

هيو جاكمن

أيضًا كن قد اعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عام، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان إعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن إنه قد حان الوقت لان يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميا.

انفصال نتالي بورتمان

أيضًا، وكانت قد عاشت مؤخرا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة أخرى، ما أدى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.