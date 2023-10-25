انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكل نور مقداد بعد إجراء عمليّة تصحيح الفكّ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم يكن أحد يتوقّع شكل نور مقداد بعد عملية التجميل والتغيّر الكبير في ملامح وجهها وخاصّة منطقة الفكّ، فأثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ظهورها مؤخراً بعد إجرائها العملية.

كانت نور، زوجة الوليد مقداد، نجم طيور الجنة، تعاني من بروز الفكّ السفليّ، وهي مشكلة شائعة تصيب نسبة خمس بالمئة في العالم. وتؤثر هذه المشكلة على مضغ الطعام وحتى الكلام، وأيضاً تعطي مظهراً مختلفاً للوجهوفي خطوة جريئة، قرّرت نور إجراء عمليّة تجميليّة لتصحيح شكل فكّها، وذلك بحسب ما قاله زوجها بفيديو في قناته في اليوتيوب. كما ظهرت نور بعد عملية التجميل بعدّة صور في حساباتها على المنصات الإلكترونية، ولفتت الأنظار بظهورها الجديد والمختلف تماماً عن قبل. ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الذين أشادوا بجمال نور بعد العمليّة وبالفرق الكبير في وجهها قبل وبعد العمليّة. من هي نور مقداد؟

هي زوجة الوليد مقداد، واسمها الكامل هو: نور غسان مقداد، ولدت في الأردن في عام 1999. انتقلت برفقة عائلتها إلى الكويت، وهناك التحقت بكليّة الآداب في جامعة الكويت. وتخصّصت في مجال اللغة العربية وآدابها. وفي عام 2020، أقيمت خطوبتها على الوليد، وبعدها، أقيم حفل الزفاف في عام 2021 في الأردن بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وأيضاً، نور ليست ابنة عمّ زوجها، كما يظن البعض رغم أنّها من عائلة مقداد أيضاً، لكن، هي حفيدة خال والد الوليد، خالد مقداد، مؤسّس قناة طيور الجنّة. ولم تُشارك نور مقداد بالأعمال الفنيّة لقناة طيور الجنّة، لكن تفيد بعض المصادر، إلى أنّها تعمل كمهندسة صوت فيها..