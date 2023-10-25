نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل لـ400 جنيهًا.. تعرف على أسعار حلقة هاني شنودة في "Sold out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الموسيقار هاني شنودة ضيفًا على الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" علي منصة واتش ات الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ومن المقرر تصوير حلقة الموسيقار هاني شنودة في يوم في يوم 6 نوفمبر المقبل في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد على خشبة مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد.

أسعار تذاكر حلقة هاني شنودة

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة الموسيقار هاني شنودة وحفله الموسيقي وقسمت التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيهًا، الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيهًا، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيهًا، الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيهًا.



شروط دخول حلقة هاني شنودة

غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

تحفظ الكاميرات والموبيلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.



تفاصيل برنامج "Sold out"



وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.