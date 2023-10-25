نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي كساب تتعاون مع أحمد السقا في عمل درامي لرمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة مي كساب على عمل درامي جديد مع الفنان أحمد السقا، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

مي كساب تستعد للموسم الرابع من مسلسل اللعبة

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة مي كساب للتحضير للموسم الخامس من مسلسل “اللعبة”، بعد موسم رمضان المقبل 2024، حيث حققت الأجزاء الأربعة السابقة نجاحًا كبيرًا خلال العرض عبر منصة شاهد.

وشارك في الموسم الرابع من مسلسل اللعبة كل من: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمد الصاوي، ومحمد عمرو الليثي.

ما هي آخر أعمال مي كساب؟

يذكر أن مي كساب شاركت مؤخرًا في رمضان الماضي 2023 بمسلسل “ جعفر العمدة ” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بطولة الفنان محمد رمضان وشاركه في العمل كل من: هالة صدقي، عصام السقا، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، طارق النهري، فتوح أحمد، جوري بكر، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.

تفاصيل أغنية “حضن أبويا” لمي كساب

وطرحت الفنانة مي كساب أغنية جديدة لها بعنوان حضن أبويا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وجاءت أغنية حضن أبويا من كلمات محمود عبد الله، ألحان: محمدي، توزيع: أحمد أمين، وتقول كلماتها: “بعد أبويا ما راح بعاني واللي طبطب أو واساني برضه كتّر خيره يُشكر بس مهما الكل خدني جوه حضنه أو سندني جنب ابويا شئ لا يُذكر كل حاجه عملها ليّا مستحيل حيروح أثرها مين يعوض قلب نبضُه أو عيون فقدت بصرها مين ف ضيقتي دعالي قده ربنا معايا سترها رحلتي ف الدنيا بعده ربنا يهوّن سفرها لما كان بيشوف همومي يبقي أقرب من هدومي وبدُعاه النور يقيدلي حُضن أبويا كان أماني ياما شال عني وحماني والدُعا الطيب قاعدلي”.