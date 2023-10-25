نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة الإضرابات تؤجل طرح "مهمة مستحيل 8" لما يقرب من عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر رسميًا تأجيل طرح الجزء الثامن من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة، لما يقرب من عام كامل، عن الموعد الذي كان مقررًا طرحه به.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن قرار التأجيل يأتي مدفوعًا بتوابع أزمة اضراب الممثلين في هوليوود، بعد أن كان الفيلم مقررًا طرحه للعرض بتاريخ 28 يونيو 2024.

والآن الفيلم قد لا يطرح للسينما قبل حلول عام 2025 بسبب هذه الازمة، ومتطلبات صناعة السينما في هوليوود.

توم كروز

دعم خلال الأزمة

وكانت قد ظهرت روايات جديدة تدعم تأكيد ما كان يقوم به توم كروز في دعم زملائها الممثلين خلال فترات الإضراب التي شهدتها هوليوود في الشهور الماضية.

ووفق ديلي ميل، فإن كروز كن حريصًا على توفير وظائف في مشاريع أخرى اضافية لعدد من زملائه العاملين معه بتصوير مشاهد فيلم "مهمة مستحيلة"، من الأكثر تضررًا من أزمة الاضرابات وشلل الصناعة في هوليوود.

أول فيلم في الفضاء

وفي حوار سابق أجراه النجم توم كروز مع مجلة "فيرتي"، أكد على استمرار تجهيزاته لأول فيلم يتم تصويره في الفضاء الخارجي.

الحوار الذي نقلت صحيفة ديلي ميل جانبا منه، كشف خلاله كروز عن أن الفيلم ستكون ميزانيته لا تقل عن 200 مليون دولار، وأنه يقوم حاليًا بالاستعداد بالشكل المناسب لتصوير مشاهد العمل في الفضاء الخارجي.

هذا الحوار أجراه توم كروز على هامش ترويجه لفيلمه الجديد "مهمة مستحيلة 7" الذي طرح ضمن سلسة أفلام مهمة مستحيلة الشهيرة