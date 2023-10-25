نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح عمل مسرحي مستوحى من أفلام The Hunger Games في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد العاصمة الانجليزية لندن إطلاق موسم عرض عمل مسرحي مستوحى من روايات The Hunger Games، يبدأ عرضها مع موسم الخريف من عام 2024 المقبل.

ووفق موقع ديد لاين، تأتي محاولة تقديم عرض مسرحي عن هذه السلسلة الشهيرة التي طرحت منها مجموعة أفلام سابقا، يأتي بهدف تعويض إخفاق السلسلة السينمائية التي طرحت من بطولة جينفر لورانس في السابق.

The Hunger Games

رفع الفيلم من قوائم نتفليكس

يأتي ذلك في وقت تستعد منصة نتفليكس لإلغاء طرح مجموعة من الأعمال التليفزيونية والسينمائية من منصتها خلال الشهور القادمة، تشمل ما يصل لـ 33 عنوان.

ووفق ديل ميل، هذه الأعمال سيتم رفعها من خدمة البث بعدد من دول العالم، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتشمل سلسلة أفلام" The Hunger Games ".

تحسن في عدد المشتركين

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من أرباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان أغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، أن أرباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع عدد المشتركين مع طرح أعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.