نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرل ستريب تستعد للعودة لجزء ثالث من Mamma Mia في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر العمل رسميًا على جزء ثالث من الفيلم الموسيقي الاستعراضي Mamma Mia، بناءً على تصريحات لأحد صناعه.

وتقول "ديلي ميل"، أنه سبق لمنتج الفيلم، أن أكد على أن النجمة ميرل ستريب مستعدة للعودة للمشاركة في البطولة في جزء ثالث، إذا ما كان نص الفيلم مشجعًا بالنسبة لها على ذلك.

Mamma Mia

طلاق ميرل ستريب

وحالة انفصال جديدة تشهدها هوليوود بين كبار المشاهير من نجوم الصف الأول في مجال صناعة السينما، وذلك بعد اعلان النجمة ميرل ستريب عن طلاقها رسميا من زوجها "دون جومر".

ووفق ما ذكرته ديلي ميل، الثنائي قررا الطلاق رسميًا بعد مرور 45 عام على زوجهما، وقضائهما للسنوات الست الأخيرة في حالة انفصال غير رسمية، بعيش كل منهما في منزل مستقل.

وزواج النجمة الكبيرة ميرل ستريب من دون جومر، نتج عنه انجاب الثنائي لأبنائهم، هنري في سن الـ 43، ومامي في سن الـ 40، وجريس في سن الـ 37 وجاكوبسون في سن الـ 30.

هيو جاكمن

أيضًا كن قد أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عام، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان إعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن إنه قد حان الوقت لأن يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفأت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميًا.