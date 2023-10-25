نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة حلمي بكر تكشف تفاصيل سرقة 2.3 مليون جنيه من حسابه: مساعده استغل مرضه ومضاه على قرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر تفاصيل سرقة 2 مليون و280 ألف جنيه من حساب زوجها، من قبل مساعد له يدعى نور أبو حساب، وهو طبيب مفصول من نقابتي الأطباء والموسيقيين على حد قولها، وقالت في تصريحات صحفية له إن نور أبو حساب اقترض مبلغًا ماليًا كبيرًا قدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيهًا، من حساب الموسيقار حلمي بكر دون علم الأخير.

زوجة حلمي بكر تكشف عن تفاصيل تعرضه للسرقة



وعن تفاصيل اكتشاف أسرة الموسيقار حلمي بكر الواقعة، قالت سماح القرشي: المبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه واكتشفنا الموضوع من البنك، روحنا نسأل عن الفوايد، قالولنا مش موجودة أنتو عاملين قرض، وأضافت زوجة حلمي بكر: قلنا للبنك احنا معملناش قرض يا جماعة، قالوا لا في قرض والمستفيد منه نور أبو حساب وده كان بيساعد الأستاذ الفترة الفترة الأخيرة ومفصول من نقابتي الأطباء والموسيقيين ورفع استئناف واترفض.

الإجراءات اللازمة ولسه متقبضش عليه.. زوجة حلمي بكر تُعلق على واقعة سرقته



وتابعت: نور أبو حساب ده ممعهش توكيل من الموسيقار، هو مضّى الأستاذ حلمي وهو تعبان، وخدنا كل الإجراءات اللازمة ولسه متقبضش عليه لأننا مكناش عارفين مين اللي سحب الفلوس واتأكدنا انهاردة، واللي ساعدوه موظفين البنك.