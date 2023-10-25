تعرف على تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدء المخرج خيري سالم تصوير مشاهد مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “الوصفة السحرية لزواج ناجح” الأسبوع الماضي، والعمل مكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية مطلع ديسمبر المقبل، لينضم إلى قائمة مسلسلات الموسم الشتوي.

ويعتبر مسلسل "الوصفة السحرية" التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أهمها “الإختيار”، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it.

من هم أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"؟

يعتمد مسلسل "الوصفة السحرية" على البطولة الجماعية ومن أبرز أبطال العمل: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

من هم نجوم مسلسل "على باب العمارة"؟

يضم مسلسل "على باب العمارة " عدد من الفنانين من بينهم: حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وأخرين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.