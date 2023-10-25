ترشيح رزان جمال للمشاركة في فيلم "أسد أسود"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المخرج والمؤلف محمد دياب، خلال الفترة التحضير لفيلمه الجديد "أسد أسود"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتم ترشيح الفنانة رزان جمال لتقدم دور البطولة النسائية أمامه،والفيلم من المقرر إنطلاق تصويره خلال الأسابيع المقبلة.



ما هي أخر أعمال الفنانة رزان جمال؟

وشاركت الفنانة رزان جمال، مؤخرًا في فيلم "كيرة والجن"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه بالسينمات، وهو بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، هدى المفتي، سيد رجب، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



أما في الدراما التليفزيونية فقدمت رزان جمال في هذا العام 2023، أكثر من عمل درامي منهم مسلسل "تغيير جو" من بطولة النجمة منة شلبي وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وأيضًا شاركت في مسلسل "الثمن" من تأليف دانيال حبيب وإخراج فكرت القاضي وهو من بطولة: باسل الخياط ونيكولا معوض وسارة أبي كنعان.



ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان شريف سلامة في السينما فيلم "ساعة إجابة" من بطولة: سليم مصطفى، غادة عادل، نجلاء بدر، فيدرا، أحمد فتحي، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، مراد مكرم، وآخرين، وهو من تأليف أحمد شيكو وإخراج مصطفى أبو سيف.



ما هي أحدث أعمال محمد رمضان؟

و يعتبر أحدث أعمال النجم محمد رمضان في السينما فيلم "ع الزيرو"، والذي حقق حتى الآن إيرادات بلغت نحو 35 مليون جنيه، وشاركت في بطولة الفيلم النجمة نيللي كريم، خالد الصاوي، منذر مهران،إيمي إسلام، وأخرين، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، كما عرض للفنان محمد رمضان أيضًا فيلم "هارلي" والذي شاركته بطولته الفنانة مي عمر والفيلم من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير مبروك.



أما في الدراما فقد شارك الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني لهذا العام 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"، والذي حقق نجاحًا لافتًا وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرضه في رمضان، وكان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بالجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل المشروع لرمضان 2025.