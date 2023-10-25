هشام إسماعيل يعيش حالة من النشاط الفني..تعرف على التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الفنان هشام إسماعيل، حاليًا حالة من النشاط الفني، فهو يشارك في الفترة الحالية في ثلاثة أعمال فنية مختلفة، منها مسلسل "حدوتة منسية"،ويجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية الابن الأكبر للفنانة سوسن بدر، وهو أيضًا زوج الفنانة عبير صبري.



من هم أبطال مسلسل "حدوتة منسية"؟

يضم مسلسل "حدوتة منسية" مجموعة من الفنانين منهم: سوسن بدر،عبير صبري،هشام اسماعيل، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.

مشاركة هشام إسماعيل في مسرحية "طيب وأمير"

ويعود هشام إسماعيل، في الفترة الحالية لاستكمال عروض مسرحية "طيب وأمير"، التي تعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهي بطولة: عمرو رمزي،هشام إسماعيل، رشا فؤاد، تامر فرج، نهى لطفي، أحمد السلكاوي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود فتحي، محمود الهنيدي، ومجموعة نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية باكورة انتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.



والعمل من كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقي كريم عرفة، وتوزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر.



مشاركة هشام إسماعيل في فيلم "أسرة مع بعضينا"

وبدء الفنان هشام إسماعيل، منذ أيام قليلة تصوير مشاهده الأولى من فيلمه الجديد "أسرة مع بعضينا" بأحد فيلات المقطم والفيلم إخراج مينا سويحة وتأليف أحمد عيسى، ويشاركه في البطولة مروة عبد المنعم وإبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة، رضا إدريس، أحمد السلكاوي.