نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية وليد فواز في مسلسل "ألف ليلة وليلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان وليد فواز، في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، في مسلسل “ألف ليلة وليلة”، بطولة النجم ياسر جلال، من تأليف أنور عبد المغيث، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويجسد الفنان وليد فواز، خلال الأحداث دور شقيق النجم ياسر جلال، قائلًا في تصريحات صحفية له:" مسلسل ألف ليلة وليلة مشروع ضخم، وأنا دوري فيه قيم، وهجسد شخصية شقيق ياسر جلال".



من هم أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة"؟

يضم مسلسل ألف ليلة وليلة العديد من الفنانين، منهم: ياسمين رئيس، ياسر جلال، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد التاجي والعمل من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث.



ما هي أخر اعمال الفنان وليد فواز ؟

يشارك الفنان وليد فواز في مسلسل "صوت وصورة" الذي يتم عرضه حاليًا على قناة DMC ومنصة watch it، من بطولة النجمة حنان مطاوع، وتدور أحداثه في 30 حلقة ويناقش فكرة الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي على البشر، وجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.



من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟

يضم مسلسل صوت وصورة، مجموعة كبيرة من النجوم منهم: حنان مطاوع، وليد فواز، مراد مكرم، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.تمام