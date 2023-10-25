هل يقع صدقي صخر في حب حنان مطاوع بصوت وصورة؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر ترند منصة watch it خلال عرض حلقاته ونجاح المحامي لطفي عبود " صدقي صخر" في إعادة فتح التحقيق في قضية رضوي "حنان مطاوع" وكسب ثقتها، جاءت ردود أفعال الجمهور عن هل ستنشأ علاقة حب بين المحامي وموكلته خلال الحلقات القادمة.

تعليق صدقي صخر على مسلسل صوت وصورة

وعلق صدقي صخر " كنا متفهمين أن متابعة مسلسل صوت وصورة ستتأثر بالأحداث التي نعيشها ولكن برغم ذلك تصلني ردود أفعال ايجابية جدًا من الجمهور على الحلقات وبالطبع سيكون هناك علاقة قوية بين المحامي وموكلته لاستكمال معركة الدفاع ولكن هل ستتحول هذه العلاقة لشئ مختلف هذا ما سيعرفه الجمهور خلال الحلقات القادمة".

مسلسل صوت وصورة

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

كما انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

اخر أعمال صدقي صخر

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

صدقي صخر مع فرقة "كهارب"

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

أحدث أعمال صدقي صخر

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.