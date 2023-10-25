انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. الفنانه إليسا تضع نفسها في مرمى انتقادات الجمهور: ازاي بتعرفي تضحكي وتفرحي؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لانتقادات لاذعة من الجمهور، بسبب إحيائها امس السبت لحفلها في كريفيلد بألمانيا في ظل التي تعيشها غزة.

ورغم حرص أليسا على دعم الشعب الفلسطيني قبل بدء حفلها، حيث طلبت الوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين، إلا أنها لم تسلم من النقد.

وقالت أليسا في الحفل: "أنا مضطرة أعمل شغلي؛ لأنه لازم أعمل شغلي.. راح ناخذ دقيقة صمت ونوقف كلنا لأجل فلسطين ولأجل كل الشهداء".

وفي رصد تعليقات الجمهور، قال أحد المتابعين: "يعني تدافع عن القطط والكلاب وتحزني عليهم لكن فلسطين وشهدائها لأ"، وقالت أخرى: "هو انتي ازاي بتعرفي تضحكي وتفرحي وفِي ناس بتموت".

يجدر بالذكر أن إليسا قدمت العديد من الأغاني خلال الحفل: أغنية العقد، أغنية بدي دوب، أغنية عيشالك، أغنية يا مرايتي، أغنية أنا وبس.