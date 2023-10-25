نادي الأريب لفن المناظرات بهوية جديدة بجامعة صحار

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

في جامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة مواهب عديدة من شباب هذا الوطن في مختلف المجالات والتخصصات تجدهم في مواقع متعددة يجمعهم روح التحدِّي وعشق التميز وحُب النجاح، اجتمع عدد منهم بعشق فن المناظرات هذا الفن الرصين الذي أصبح له مسابقات تنظم على مستوى الوطن والعالم العربي. تقول بيان المعمرية رئيسة نادي الأريب بجامعة صحار: تزامنًا مع احتفالات جامعة صحار بتدشين هُوِيَّتها الجديدة، قررت إدارة نادي المناظرات بجامعة صحار أن تدشن هُوِيَّتها واسمها الجديد، جاء هذا القرار لِيكونَ نقطة انطلاقة فعَّالة ومثمرة نحو بناء جيل جديد قائم على فكر المناظرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث وقع اختيار الاسم الوليد على كلمة الأريب نظرًا لِمَا تُمثِّله وتحتويه هذه المفردة من معنى وجيز وشامل لصفات الفطنة و البلاغة والحذاقة وسرعة البديهة وبسالة المنطق في التحدث والتبيان، حيث إنَّ هذه المعاني يجب أن يختزلها المتناظر ويحتويها احتواء جمًّا. وأضافت: وتكملةً لتدشين هذا الاسم أتى تدشين الشعار الجديد لنادي الأريب للمناظرات بجامعة صحار لِيمثِّلَ مع هذا الاسم إلهامًا يستمدُّ منه مناظرو جامعة صحار العزيمة والإقدام جيلًا بعد جيل، وزيادةً على هذه الانطلاقة المباركة جاء الإعلان عن ملتقى الأريب الأول للمناظرات في جامعة صحار، والذي يُعدُّ الأول من نوعه في هذا الشأن بالجامعة والذين سيقام في شهر ديسمبر لهذا العام ويأتي هذا الملتقى استكمالًا لرؤية النادي التي وضعت نصب أعيُنها النشر والتعريف بالمناظرات وتعليمها لجميع الفئات المجتمعية، حيث يرى نادي الأريب للمناظرات أنَّ المناظرات ليست فقط مسابقة تقام أو حدث عابر يقضي وينتهي، بل هو أسلوب حياة ننتهجه في كلِّ يوم ولحظة وفي كلِّ زمان ومكان نأخذ به لحياة أفضل.