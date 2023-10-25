مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ـ ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ في فعاليات وبرامج مهرجان النهّام بالمملكة العربية السعودية بمدينة الدمام، في الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل. ويضمُّ المهرجان الذي تنظِّمه هيئة المسرح والفنون الأدائية عدَّة فعاليات إثرائية في مناطق متنوعة، وأداء مسرحيًّا حيًّا، ومعارض فنية، ومسابقة لفن (النهمة) يشارك بها مؤدُّون من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك سعيًا لاستعراض الفنون الأدائية البحرية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي. وتأتي مشاركة سلطنة عُمان من خلال مشاركة فرقتين هما: فرقة النسائم للفنون الشَّعبية، وفرقة فتح الخير للفنون الشَّعبية، بالإضافة إلى عضو لجنة التحكيم الباحث والكاتب حمود بن حمد الغيلاني. يهدف المهرجان إلى المحافظة على الفنون الأدائية البحرية في منطقة الخليج العربي وتقوية إمكانات التعاون في الفنون الأدائية، وتعزيز ترابط المجتمعات الخليجية، وتسليط الضوء على بيئة النّهام من خلال الفعاليات المصاحبة، واكتشاف مواهب أدائية وفنية جديدة ودعمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تشارك فـي مهرجان النهام بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.