أربعة أفلام عمانية حطت رحالها فـي أكبر المهرجانات الدولية

كتب ـ خالد السيابي:

السينما العُمانية حلقت خلال هذا الشهر في عوالم السينما الدولية، بعد ما حطَّت رحال أربعة أفلام عُمانية في أكبر المهرجانات الدولية في غضون شهر واحد، وهذا دلالة واضحة أنَّ السينما العُمانية في تصاعد ونُمو في هذا العالم السينمائي الواسع.

البداية مع فيلم (رماد) للمخرج سليمان الخليلي الذي كان له نصيب الأسد بعد ما حظي بمشاركتين خلال هذا الشهر، المشاركة الأولى كانت في مهرجان (البحرين السينمائي الدولي)، أمَّا المشاركة الثانية فلفيلم (رماد) في مهرجان (نواكشوط السينمائي) في موريتانيا، ولم يكتفِ الفيلم بالمشاركة بل حصد جائزة المركز الأول لأفضل فيلم روائي قصير(المحارة الذهبية).

وشارك فيلم (ديانة الماء) للمخرج هيثم سليمان في مهرجان (البحرين السينمائي الدولي) ، فيما شارك فيلم (لن تغوصَ وحيدًا) للمخرج فهد الميمني في مهرجان (كاف السينمائي الدولي) بمدينة ميلانو الإيطالية. أمَّا فيلم (المنيور) للمخرج محمد العجمي فشارك في مهرجان (كينيا الدولي لأفلام الرياضة).

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