«ذاكرة عمان» يوقع اتفاقية لتوسعة مشاريعه الرقمية

مسقط ـ «الوطن»:

وقَّع مركز ذاكرة عُمان المؤسسة المعنية بخدمة التراث وحماية المنجز الفكري العُماني اتفاقية تعاون مع شركة عُمان للبيانات الرقمية «عُمان داتا بارك» لتوفير مساحة سحابية محلية لاستضافة مشاريع التحوُّل الرقمي لمركز ذاكرة عُمان المسجل لدى وزارة الثقافة والرياضة والشباب تحت مظلة المراكز الثقافية الأهلية. حيث يهدف هذا التعاون بين الجهتين إلى تسهيل الوصول إلى المصادر عبر المنصَّات والمواقع الرقمية.

وقَّع من جانب مركز ذاكرة عُمان الدكتور صالح بن سليمان الزهيمي رئيس المركز، ومن جانب الشركة المهندس مقبول بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك. من خلال هذا التعاون يسعى مركز ذاكرة عُمان لتطوير منصاته الرقمية لِتكونَ وعاءً للمنجز الفكري العُماني على اختلاف أوعيته كالمخطوطات والوثائق وأوائل المطبوعات والصور والدَّوْريات، حيث جاءت مبادرة شركة عُمان للبيانات الرقمية «عُمان داتا بارك» لكونها شريك التحوُّل الرقمي لمركز ذاكرة عُمان. وتُعدُّ الشركة أول مزوّد لمساحات الاستضافة والخدمات السحابية والأمن السيبراني في عُمان.

وبعد توقيع الاتفاقية تجوَّل الضيوف في مرافق المركز بداية بالمعرض الوثائقي للشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي إلى معمل التصوير الرقمي ثم معمل الصيانة والترميم ومكتبة المركز. يذكر أنَّ مركز ذاكرة عُمان الثقافي الأهلي مسجَّل لدى الوزارة بموجب لائحة تنظيم المراكز الثقافية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5/‏2021)، وحيث إنَّ المركز قائم على جهود أهلية تطوُّعية ويُعدُّ من المراكز الرائدة في خدمة الحركة الثقافية بالمجتمع، ودعمًا للجهود الأهلية الثقافية، وتعمل الوزارة على تقديم دعم لهذه.

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