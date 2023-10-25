نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي علوي تبدأ تصوير فيلم "جوازة توكسيك" نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة ليلى علوي التحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل إسم "جوازة توكسيك" ويشاركها في بطولته الفنان بيومي فؤاد، ويعد هذا التعاون هو الـ 3 بينهما في السينما بعد فيلم "شوجر دادي"، وفيلم "ماما حامل" اللذين كتبهما المؤلف لؤي السيد وأخرجهما محمود كريم.



وتجسد ليلي شخصية مهندسة وهي أم للفنان محمد أنور وزوجه بيومي فؤاد خلال أحداث الفيلم، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأسبوعين القادمين استعدادًا لعرضه في النصف الأول من العام الجديد 2024.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول الزوجين ليلى علوي وبيومي فؤاد، ويشارك في بطولة العمل محمد أنور وملك قورة ونسرين طافش، والعمل من إخراج محمود كريم، ومن تأليف لؤي السيد.

ما هي آخر أعمال ليلي علوي ؟

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي الفنية، فيلم "شوجر دادي"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي وضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم: تامر هجرس، جوهرة، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، وآخرين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم،



من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض فيلم "آل شنب"، وهو يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، وكان من المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أن يتم تأجيله.