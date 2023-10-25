نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تضامنه مع غزة.. محمد سلام يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد سلام محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعى، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

محمد سلام يعلن انسحابه من "زواج اصطناعي"

بث الفنان محمد سلام مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية موقع "إنستجرام"، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية، قائلا: "السلام عليكم، إن شاء الله المفروض بكرة أعرض مسرحية "زواج اصطناعي" في الرياض، المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض يوم 30 ونعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة".

محمد سلام يكشف عن سبب انسحابه من "زواج اصطناعي"

وأضاف "سلام": "أنا مش متخيل الصراحة إن هروح وأعمل مسرحية وأهزر وأغنية وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ومفيش حاجة بتحصلهم وانا مش هقدر أسافر طبعا، ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إن إحنا نسافر بكرا إن شاء الله، في الوقت اللي الناس فيه عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل ف انا إزاي هروح أعرض والناس بتحصلهم كده في فلسطين، سامحوني لو إحساسي مبالغ بس أنا حاسس لو عملت كده هبقا زي اللي بقتلهم بظبط إني خذلتهم مش عارف أعملهم حاجة كفاية علينا السكوت اللي إحنا في كلنا، وكمان أنا مش هبقا ساكت بس ده أنا بهزر وبرقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين وانا بعتذر جدا إن أشارك في موسم الرياض".

محمد سلام: اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم

واستكمل محمد سلام حديثه قائلا: "المشكلة إن اللي بيحصل في فلسطين ده قضية كل مسلم في المقام الأول، لذلك واجب علي كل المسلمين إن هما يساعدو إخوانهم في غزة ويقدملهم اي مساعدة وانا دلوقتي مفيش اي حاجة أقدر أعملها زي زي ناش كتير جدا نفسنا تعمل حاجة ونساعد ومش قادرين نعملهم حاجة، ودلوقتي لو ربنا توفانا ونتسأل كلنا إنت ساعت أخوك المسلم في فلسطين عملتله ايه،اللي مقدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا، وأنا هرد هقول ايه!؟ هقول إن الوقت اللي كان في اخواتنا الفلسطينين بيضربوا ويموتوا منهم الأطفال والنساء، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وبغني، طبعا لأ مش هقدر أعمل كده، وأنا كان عندي أمل المهرجان يتأجل أو يتلغي ولكن المهرجان مزال قائم مليش علاقة ليه مزال قائم مش هدخل فيها ولكن أنا مش هقدر أكون جزء من اللي بيحصل واقدر أشارك في المهرجان ده والمفروض إن إحنا منكتفيش بالدعاء لإخواتنا في فلسطين معرفش ايه اللي يحصل بس المفروض نعمل حاجة تانية".

محمد سلام: مين اللي محتاجين إن ندخل البهجة علي قلبه دلوقتي؟

واختتم محمد سلام: "الفيديو ده مش مقصود منه حاجة خالص غير إن أنا فعلا في مشكلة انا بقالي كتير جدا مش عارف اسافر ولا اعمل ايه وامبارح كنت قاعد مع أصدقائي فنانين وفعلا في ناس قالتلي اسافر ده مصدر رزقك وفعلا التمثيل ده رزقي وزق أولادي واللي بصرف عليه من البيت هو التمثيل وأنا لو مسافرتش هل هموت من الجوع اكييد لاء بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزة، ولو حد هاجمني عن التمثيل وقال إن ده رسالة أنا معاك في ده وان من ادخل البهجة علي قلب مؤمن له أجر طبعا ولكن السؤال مين اللي محتاجين إن ندخل البهجة علي قلبه دلوقتي!؟".

آخر أعمال محمد سلام

ويذكر ان آخر أعمال محمد سلام هو فيلم "عمهم" مع محمد إمام، وتم عرض الفيلم بدور العرض السينمائى أثناء الفترة الماضية وحقق الفيلم إيرادات ناجحة كبيرة فى دور العرض السينمائى وكان بطولة الفنان محمد عادل إمام، وسيد رجب، هدى المفتى، محمد ثروت، والفنان محمد سلام وعدد آخر من الفنانين والنجوم.