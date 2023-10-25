هشام عباس يروج لحفله الجديد في مهرجان الفن الجميل

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أحمد جودة - القاهرة - روج المطرب هشام عباس لحفله الجديد، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل.



ما هي تفاصيل حفل هشام عباس في مهرجان الفن الجميل؟

وقد شارك الفنان هشام عباس البوستر الترويجي لحفله القادم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،و من المقرر أن يقوم بإحيائه في 4 نوفمبر بمدينة أبو ظبي بالإمارات.



تعرف على تفاصيل مهرجان الزمن الجميل

يشارك عدد من نجوم التسعينات في حفل مميز ضمن فعاليات مهرجان الزمن الجميل، والذي سوف يقام يوم 4 نوڤمبر القادم في إمارة أبوظبي، وعلى رأسهم حميد الشاعري وهاني شاكر.



ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه والذي سيجمع بين نجوم فترة التسعينات ومن بينهم: حميد الشاعري، إيهاب توفيق، سيمون، هشام عباس،هاني شاكر.

والجدير بالذكر أنه قد تم إقامة حفل بالسعودية جمع بين نجوم تلك الفترة المميزة، وحقق نجاحًا باهرًا ولكن حفل مهرجان الزمن الجميل يتميز بوجود النجم هاني شاكر والذى كان لم يتواجد فى حفل السعودية.



ما هي ردود أفعال متابعي هشام عباس بعد إعلانه عن موعد الحفل؟

وقد تفاعل متابعي الفنان هشام عباس مع المنشور وقد جاءت التعليقات على النحو الآتي:

بالتوفيق يارب يا حبيبي

انا بحبك من بداياتك يا فنان ربنا يديم عليك الصحه، لكن الايام دي مش توقيت سليم.